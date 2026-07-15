Ritiro Salernitana, primo giorno a Cascia: lavoro tra pallone e ripetute Doppia seduta sotto gli occhi di Faggiano

Una prima seduta fra palestra, parte atletica e tanto pallone. La Salernitana inizia ufficialmente il ritiro di Cascia. Quest'oggi, la squadra granata ha svolto subito una doppia seduta per rompere il ghiaccio sotto gli occhi di Daniele Faggiano, presente ad entrambe le sedute. Tutti a disposizione di Serse Cosmi, con lavoro nel mattino con il pallone. Esercitazioni sei contro sei, con due gruppi composti da due squadre arancioni e due granata. Nel gruppo uno la squadra arancione contava Quirini, Di Vico, Carriero, Llano, Anastasio e Berra, mentre i granata Boncori, Gyabuaa, Ferrari, Varone, Tascone e Arena. Dall’altro lato, i granata vedevano Villa, Longobardi, Lovato, Vuillermoz, Capomaggio, Barzagli, mentre gli arancioni Achik, Djibril, De Boer, Matino, Lescano e Ghiglione.

Nel pomeriggio invece è stato tempo di accelerare. La squadra si è cimentata in ripetute, fondamentali per iniziare ad aumentare il giro dei motori dei granata. Successivamente lavoro con il pallone per concludere al meglio il primo giorno.

Foto: Social Salernitana