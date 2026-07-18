Salernitana, emozione Cosmi: un premio speciale per il tecnico Un ricordo dolcissimo per l'allenatore della Bersagliera

Un tuffo nel passato. Serse Cosmi riapre il libro dei ricordi, sveste per qualche ore la tuta da allenatore della Salernitana e rievoca i suoi trascorsi prima del mondo calcio. Nelle scorse ore, il tecnico della Salernitana ha ricevuto un riconoscimento molto prestigioso. All'allenatore granata e a Bruno Cucinelli è stato assegnato il Premio Città di Corciano, riconoscimento alla prima edizione. Le motivazioni sono per il forte legame con il territorio e da percorsi che hanno saputo portare il nome di Corciano ben oltre i confini locali.

La motivazione

Alla cerimonia, che si è svolta al Museo Antiquarium, hanno assistito numerose persone, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la riconoscenza a due grandi figure capaci di rappresentare, ciascuno nel proprio ambito, i valori di questo territorio. A Serse Cosmi il Premio “per il profondo legame umano e professionale con la comunità corcianese. Prima di diventare uno degli allenatori più apprezzati del calcio italiano, Cosmi ha insegnato educazione fisica per sette anni nelle scuole del Comune, lasciando un ricordo ancora vivo in generazioni di studenti e contribuendo, insieme alla dirigente Adriana Croci, alla crescita di un modello educativo riconosciuto e innovativo”.

"La nostra regione - ha detto Sandro Pasquali in rappresentanza della Provincia di Perugia - è qualla di Cucinelli e Cosmi, caratterizzata da sincerità e umiltà, da cui sono nati talenti veri come loro. Il Premio di oggi è dedicato anche alla grande comunità di Corciano e del Trasimeno. L'Umbria ha bisogno di persone come loro che catalizzano una attenzione positiva da spendere in Italia e nel mondo".