Salernitana, dal ritiro segnali di mercato: Lovato e Ghiglione a parte I due difensori devono trovare una nuova collocazione

Messaggi tutt'altro che subliminali. La Salernitana spinge sul mercato in uscita per liberare caselle, alleggerire i costi del monte ingaggi e favorire nuovi ingressi. Questo il diktat, così come nelle ultime due finestre estive, che Danilo Iervolino ha imposto alla sua Salernitana. Questione di bilancio, di salary cap, di limiti da non superare. Daniele Faggiano lo sa e prova ad accelerare, concordando le scelte con il tecnico Serse Cosmi.

Lovato e Ghiglione in disparte

Tra queste anche le decisioni di campo. A partire dalle esclusioni di Lovato e Ghiglione. I due calciatori sono stati convocati per il ritiro di Cascia ma non sono considerati elementi centrali nel progetto tecnico. Cifre da capogiro legano il primo e il secondo, imposossibili da sostenere. Una cessione di entrmabi permetterebbe alla Salernitana di avere un tesoretto niente male da sfruttare. Da ieri, i due calciatori sono fuori dalle prove tattiche. Un chiaro segnale di mercato. Si lavora per trovare soluzioni. La Salernitana ora accelera.