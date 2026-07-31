Salernitana, Zoia e Heinz aspettano le uscite: la situazione I due difensori sull'uscio ma servono prima le cessioni

Ci sono due difensori sull'uscio. La Salernitana si prepara a regalare due nuovi difensori a Serse Cosmi. Manca solo il timbro dell'ufficialità per gli arrivi di Zoia e Heinz in maglia granata. Il primo, possente braccetto sinistro, arriverà dalla Vis Pesaro e ricoprirà il ruolo di vice-Anastasio. Il secondo è reduce da un biennio importante con la Casertana, con il ds Faggiano che può gestire una posizione di vantaggio su Catanzaro e Carrarese, club di serie B che erano poi la speranza del difensore di Merano.

Capitolo cessioni

Prima pero per Faggiano c'è da fare spazio alleggerendo il monte ingaggi e liberando caselle nella lista. Nelle rotazioni di Cosmi, hanno perso posizioni Berra e Arena. Il primo è nel mirino di Treviso, Reggiana e Ravenna. Il calciatore preferirebbe lo Spezia che al momento ha registrato l'interesse ma non ha affondato. Diversi club anche su Arena: l'ultimo in ordine temporale è stato l'Audace Cerignola che insegue anche Quirini e Di Vico.