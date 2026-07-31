Euro2032, Abodi lancia Napoli: "Il piano per il Maradona è convincente" Il Ministro apre all'ipotesi di avere il Maradona tra gli stadi ospitanti. Superata Salerno?

La sfida per Euro2032 si accende. Dopo l'annuncio di Vincenzo De Luca che ha confermato la candidatura di Salerno e dello stadio Arechi per la competizione continentale ospitata da Italia e Turchia, pronta è arrivata la risposta della città di Napoli, con il via libera al maxi-restyling del Maradona. Un progetto che sembra aver convinto il Governo, come racconta il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi: "Napoli è competitiva. Il piano è convincente e il presidente della Regione Fico e il sindaco Manfredi mi hanno assicurato che qualunque eventuale ulteriore esigenza finanziaria sarebbe garantita".

Nell'intervento a "Il Messaggero", Abodi spiega quale sarà la strategia per gli stadi: "L’obiettivo è quello di poter associare a cinque stadi “titolari”, una piccola squadra di “riserve” pronte a ogni esigenza. Questi cinque stadi, che sembrano riserve, sono in realtà un patrimonio per il calcio italiano che deve servire a dare stimoli anche a quelli che non si sono candidati. E non mi riferisco solo alla Serie A, perché il tema stadi si associa culturalmente all’idea delle infrastrutture in senso generale e a un’idea di rigenerazione urbana che trova nelle grandi infrastrutture sportive un formidabile fattore di promozione”.