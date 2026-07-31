Euro2032, Abodi lancia Napoli: "Il piano per il Maradona è convincente"

La sfida per Euro2032 si accende. Dopo l'annuncio di Vincenzo De Luca che ha confermato la candidatura di Salerno e dello stadio Arechi per la competizione continentale ospitata da Italia e Turchia, pronta è arrivata la risposta della città di Napoli, con il via libera al maxi-restyling del Maradona. Un progetto che sembra aver convinto il Governo, come racconta il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi: "Napoli è competitiva. Il piano è convincente e il presidente della Regione Fico e il sindaco Manfredi mi hanno assicurato che qualunque eventuale ulteriore esigenza finanziaria sarebbe garantita".
Nell'intervento a "Il Messaggero", Abodi spiega quale sarà la strategia per gli stadi: "L’obiettivo è quello di poter associare a cinque stadi “titolari”, una piccola squadra di “riserve” pronte a ogni esigenza. Questi cinque stadi, che sembrano riserve, sono in realtà un patrimonio per il calcio italiano che deve servire a dare stimoli anche a quelli che non si sono candidati. E non mi riferisco solo alla Serie A, perché il tema stadi si associa culturalmente all’idea delle infrastrutture in senso generale e a un’idea di rigenerazione urbana che trova nelle grandi infrastrutture sportive un formidabile fattore di promozione”.