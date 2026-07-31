Salernitana, il nuovo Perugia punta due granata: i dettagli Il club umbro alle prese con il passaggio societario. Faggiano apre ad un doppio addio

Sono ore di grande attesa in casa Perugia. Lunedì potrebbe essere una giornata determinante per il futuro del club tanto caro a Serse Cosmi. Ad inizi settimana i componenti del gruppo che fanno riferimento alla società Arena Curi e i professionisti del Perugia hanno preso appuntamento nello studio di un Notaio cittadino per la firma sull’atto che dovrà sancire il passaggio di proprietà della società biancorossa attualmente di Javier Faroni.

Obiettivi di mercato

Intanto, il nuovo corso potrebbe aprirsi con i primi arrivi dal mercato strizzando l'occhio alla Salernitana. Nelle ultime ore, primi contatti con il ds Faggiano per gli arrivi di Ettore Quirini e Giuseppe Carriero. Il primo è in uscita dopo l'arrivo di Llano ma non apre alla destinazione Cerignola. Sfumata anche l'ipotesi Casertana. Sul centrocampista invece resiste la candidatura del Treviso, opzione però che non sembra allettare il mediano.