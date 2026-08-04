Salernitana, nel ritiro di Caprara si vedono tutti i nuovi Cosmi prova il 3-4-1-2 e lancia Mastrovito. A riposo Bevilacqua

Secondo giorno di allenamenti per la Salernitana nel ritiro silano di Caprara. E per la Bersagliera sono prove di 3-4-1-2. Gli uomini di mister Serse Cosmi sono scesi in campo per una doppia seduta che li ha visti al mattino lavorare dapprima sulla forza, poi sulla tattica di reparto. Nel pomeriggio, invece, esercitazioni tattiche di gruppo e situazionali con partitina finale. Prima giornata completa di lavoro con i nuovi compagni per gli ultimi innesti Jonas Heinz, Mattia Mastrovito e Riccardo Zoia. Curiosità soprattutto per il trequartista, scelto nelle prove di Cosmi a sostegno delle due punte.

Ancora a riposo Marco Bevilacqua. L'attaccante, colpito da un attacco febbrile, fa i conti anche con un problema al polpaccio. Domani i granata riprenderanno la preparazione con una doppia seduta a partire dalle 9:15 (pomeriggio 17:30). Per Cosmi l'attesa è sempre legata al mercato, in attesa di D'Ursi.