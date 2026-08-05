Salernitana, Varone tra la serie C e un interesse illustre in D

Un esubero da piazzare. La Salernitana lavora per l'addio di Ivan Varone. Il Puma, ritornato in granata dopo l'ottima esperienza al Gubbio, non è stato inserito nella lista dei convocati per la seconda parte del romitaggio estivo in attesa di nuova collocazione. Dopo gli abboccamenti con Gubbio, Reggiana e Casertana, l'entourage del calciatore continua a lavorare per trovare una soluzione in C.
L'ultimo interesse arriva dal Livorno, club che ha scelto di puntare in panchina su Cristiano Lucarelli. Piace molto anche alla Reggina, nel nome del progetto ambizioso guidato da Claudio Lotito. Il calciatore però aspetta la serie C prima di aprire ad un passaggio in D.