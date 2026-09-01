Salernitana, Achik tra rinnovo e Spezia: palla al calciatore Proposta importante del club granata per il suo numero sette

Un rinnovo sul tavolo. Il caso spinoso che infiamma l'ultima parentesi del calciomercato estivo della Salernitana arriva al momento clou. La Salernitana fa all-in per Ismail Achik. Il calciatore, in scadenza di contratto nel giugno 2027, è nel mirino dello Spezia che lo corteggia da settimane. Il club granata ha rotto gli indugi e ha messo sul tavolo un ricco contratto triennale che si aggirerebbe sui 170mila euro a stagione, ritoccato verso l'alto in caso di promozione in serie B.

Lo Spezia non molla

Uno sforzo importante quello della Salernitana, testimoninanza della volontà di legarsi al numero sette. Achik deve scegliere. Lo Spezia resta sintonizzato. Il direttore tecnico aquilotto Guido Angelozzi proverà fino all’ultimo minuto utile a convincere la Salernitana a liberare l’ala marocchina, forte del sì del calciatore ad un contratto triennale da 150 mila euro netti a stagione proposto nella scorsa settimana e che ha convinto l’esterno marocchino a sposare il progetto aquilotto. Da qui l'allarme in casa Salernitana e la corsa al rinnovo. Palla ad Achik.