Cavese, asse con la Juve Stabia. Loreto ai saluti

Movimenti in casa Cavese. L’ultimo giorno di mercato può portare sorprese anche tra i metelliani. Si parte dal possibile asse con la Juve Stabia. I blufoncè vogliono stringere per D’Amore, esterno di proprietà delle vespe che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Macchi. In cambio però, la Juve Stabia ha messo nel mirino il giovane difensore Nunziata. Il ds Stefanelli non chiuderebbe subito la trattativa per l’arrivo dello scuola Salernitana. Il piano è quello di lasciarlo alla Cavese in prestito fino alla fine della stagione permettendogli di continuare il suo percorso di crescita per poi approdare definitivamente in gialloblu.
Saluta invece Loreto. Il calciatore, dopo il biennio con la maglia della Cavese, è ad un passo dal Sorrento. Accordo biennale per il laterale. Cessione anche per Supjlia. Il mediano passa al Francavilla FC. “Al kosovaro classe 2006, lo scorso anno 7 presenze in biancoblù, va un sincero augurio per il prosieguo della propria carriera”, si legge nella nota del club.