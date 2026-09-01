Salernitana, Di Vico al Campobasso con un ex granata: i dettagli Il regista rinnova fino al 2029 e viene ceduto in prestito

Rocco Di Vico rinnova e saluta. La Salernitana prolunga il contratto del giovane regista e sceglie una strategia diversa per la sua crescita. Non sarà permanenza in granata, nonostante numericamente anche in caso di passaggio al 3-5-2 sarebbe stata preziosa la sua presenza, bensì sarà prestito al Campobasso. L'ufficialità: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato l’intesa con il centrocampista classe 2007 Rocco Di Vico per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029. Contestualmente, il club ha trovato l’accordo con il Campobasso Football Club per la cessione del calciatore a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Con Di Vico però anche un ex Salernitana. Anche Roberto Inglese ha scelto il Campobasso. L'ex capitano granata era conteso da Campobasso, Foggia e Pescara. Il classe 1991 ha scelto il progetto di molisani legandosi al club con un anno di contratto. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale.