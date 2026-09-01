LIVE - Calciomercato Salernitana, l'ultimo giorno di mercato: Spezia su Achik Tutte le trattative del club granata in questo finale di campagna estiva

11.40 - Il Sudtirol ufficializza l'addio di Casiraghi: il trequartista passa al Ravenna. E' stato un obiettivo granata.

11.35 - Il Bari in vantaggio sullo Spezia per il trequartista Della Morte. Possibile nuovo affondo dei liguri per Achik?

11.30 - Si sta per chiudere la parentesi italiana di Boulaye Dia. La Lazio ha l'accordo con i francesi del Rennes: affare da 9 milioni di euro.

11.15 – Serve sistemare Matino: il difensore, fuori dai piani tecnici dopo la rottura consumatasi a Foggia, è stato proposto al Barletta. Contatti col Casarano per un possibile scambio con Celiento.

11.00 – UFFICIALE – Di Vico rinnova e lascia la Salernitana: va al Campobasso

10.30 – Il Campobasso ha chiuso l’arrivo di Roberto Inglese.

10.00 – Il club granata spinge per il rinnovo di Achik. Lo Spezia non molla.

Un mercato estivo difficile. Il finale è in salita. Daniele Faggiano deve combattere su più fronti. Ovvero, destinare rinforzi ad una Salernitana limitata dal nodo lista ma soprattutto con un budget risicatissimo dopo gli investimenti delle scorse settimane. Il ds vorrebbe piazzare un colpo per reparto ma non potrebbe.

Ci sono delle priorità. La prima riguarda l’attacco. Cosmi vuole un trequartista per confermare il suo 3-4-1-2. Andrea Ferraris è il grande sogno. L’attaccante, non riscattato lo scorso lo scorso giugno, valuta il suo futuro. Ferraris ha una proposta triennale sul tavolo e anche il Pescara ora fa muro per una sua partenza. Intervenendo in serata nella trasmissione Solo Calcio condotta da Massimo Profeta su Rete 8, il presidente Sebastiani ha fatto il punto sugli ultimi obiettivi: “Arriverà un giovane centrale (di piede destro) su cui ci sono 4 squadre (una di B). Il nome? top secret. Prima, però, dobbiamo fare delle uscite perché abbiamo la lista piena. Inglese era una possibilità ma se, come penso, resterà Ferraris davanti non ci sarà alcun ingresso”.

"Le entrate sono condizionate da due aspetti: budget e lista". In soldoni, il messaggio lanciato da Daniele Faggiano subito dopo Foggia-Salernitana andava in questa direzione. Subito dopo il pomeriggio infuocato dello Zaccheria, la Salernitana si è ritrovata a fare i conti con la grana Matino. Il calciatore è fuori dai piani tecnici dopo la rottura col ds e dovrà trovare una soluzione, altrimenti resterà come fuori lista. Saltata l’ipotesi Spezia, contatti ieri con la Scafatese, poi defilatasi, e Casarano. Faggiano avrebbe proposto l’ex Cittadella al Cosenza in cambio di Dametto o del laterale Ciotti.

La Salernitana deve anche risolvere le situazioni spinose di Ghiglione e Varone. Per il primo si proverà a trovare la quadra su una possibile risoluzione, il secondo è stato proposto a diversi club di serie C. La Cavese ha rifiutato, la Casertana nicchia. Ci sarebbe il Forlì, col Livorno che ha perso terreno. Intanto, la Salernitana ha rinnovato il contratto di Rocco Di Vico. Per il regista cessione in prestito al Campobasso. Di Vico non libererà posti in rosa in quanto prodotto del vivaio. Per questo motivo, se dovesse esserci un'opportunità di mercato, possibile addio per Mastrovito.