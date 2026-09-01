Salernitana-Cavese, ecco la prevendita: limitazioni per i settori locali La vendita dei tagliandi domani alle ore 15:00

Parte alle 15:00 di domani, mercoledì 2 settembre, la prevendita per assistere a Salernitana-Cavese, gara valevole per la terza giornata in programma allo stadio Arechi domenica 6 settembre alle 15:00. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). Per questa partita l’acquisto online sarà consentito esclusivamente ai possessori di fidelity card della Salernitana. Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 12:00 alle 14:30.

L’acquisto per i settori locali è vietato ai residenti nei comuni di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, fatta eccezione per i possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Settore ospiti. In attesa delle decisioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita dei tagliandi per la Curva Nord Inferiore è sospesa. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi con successiva comunicazione.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 42 + € 3,00 prev. € 29 + € 3,00 prev. € 18 + € 2,00 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 29 + € 3,00 prev. € 22 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. Tribuna Azzurra € 22 + € 2,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. Distinti € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. € 6 + € 2,00 prev. Curva Sud € 10 + € 2,00 prev. — € 6 + € 2,00 prev.

*escluse commissioni di servizio.

**I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per il loro accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Per questa partita non sono previsti omaggi Under 14.

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori a loro dedicati (Distinti/Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di mercoledì 2 settembre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 3 settembre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 12:00 alle 14:30 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare un’e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di mercoledì 2 settembre fino alle 23:59 di giovedì 3 settembre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.