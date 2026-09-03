Salernitana, Cosmi prepara l’attacco pesante per il derby: le idee Cosmi pensa ad un ritorno alle due punte. E La Gumina carica sui social

Un derby da vincere. Senza l’assillo del mercato ma con la pressione di dover cancellare una partenza tutt’altro che da sogno. La Salernitana deve ripartire. Non ha più attenuanti e non sono più ammessi passi falsi. Lo impone la classifica, lo chiede la piazza, rabbuiata dalle tensioni, delusa come testimoniato dagli striscioni in città.

Prove di 3-4-1-2

Cosmi arriverà al derby con la Cavese con la possibilità di aver potuto lavorare con una settimana in più con tutti i nuovi effettivi. Le tentazioni più importanti arrivano dall’attacco. Lescano è il perno e sarà ancora il titolarissimo, la punta di diamante. Chi al suo fianco? D’Ursi a Foggia ha portato energia, ha lavorato in coppia con La Gumina, si è fatto apprezzare per il suo attacco alla profondità.

La Gumina da gestire

La tentazione attacco pesante Lescano-La Gumina invece è tentazione che potrebbe prender forma nelle prossime settimane. L’ex Sampdoria si è presentato nel migliore dei modi con un gol pesantissimo in apertura di ripresa ma deve mettere benzina nelle gambe. “Nuova maglia, nuove emozioni! Adesso testa a domenica. Ci aspetta il derby”, aveva scritto sui social la punta siciliana. La Gumina c’è.