Salernitana, Cosmi prepara l’attacco pesante per il derby: le idee

Un derby da vincere. Senza l’assillo del mercato ma con la pressione di dover cancellare una partenza tutt’altro che da sogno. La Salernitana deve ripartire. Non ha più attenuanti e non sono più ammessi passi falsi. Lo impone la classifica, lo chiede la piazza, rabbuiata dalle tensioni, delusa come testimoniato dagli striscioni in città.
Prove di 3-4-1-2
Cosmi arriverà al derby con la Cavese con la possibilità di aver potuto lavorare con una settimana in più con tutti i nuovi effettivi. Le tentazioni più importanti arrivano dall’attacco. Lescano è il perno e sarà ancora il titolarissimo, la punta di diamante. Chi al suo fianco? D’Ursi a Foggia ha portato energia, ha lavorato in coppia con La Gumina, si è fatto apprezzare per il suo attacco alla profondità.
La Gumina da gestire
La tentazione attacco pesante Lescano-La Gumina invece è tentazione che potrebbe prender forma nelle prossime settimane. L’ex Sampdoria si è presentato nel migliore dei modi con un gol pesantissimo in apertura di ripresa ma deve mettere benzina nelle gambe. “Nuova maglia, nuove emozioni! Adesso testa a domenica. Ci aspetta il derby”, aveva scritto sui social la punta siciliana. La Gumina c’è.