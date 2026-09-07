Salernitana, Celiento e Pieraccini le note positive. E Capuano tenta il recupero Cosmi applaude l'ex Casarano, Pieraccini è una certezza. Capuano prova ad esserci

"La buona notizia è Celiento, un giocatore forte e di personalità che ci mancava". Serse Cosmi va oltre la delusione per il pari con la Cavese e immagina già la Salernitana anti-Potenza. Il campionato impone subito il riscatto, il calendario chiederà alla Bersagliera di scendere ancora in campo all'Arechi, in quello che si è trasformato in un tabù. Con i rossoblu, la Salernitana potrebbe ripartire da Celiento e Pieraccini. L'ultimo arrivato, lanciato subito nella mischia, ha ben figurato. Impegnato centralmente in coppia con Pieraccini ha dato sicurezza e tranquillità, restando in piedi quando la Cavese nel secondo tempo ha spinto sull'acceleratore. Nota di merito per l'ex Cesena che ha confermato le ottime sensazioni già offerte col Foggia.

Capuano ci prova

Il 4-4-2 sembra la nuova strada tattica che la Salernitana vorrà perseguire. E nel cuore della difesa, se Pieraccini e Celiento si sono imposti nel derby, lo staff medico valuterà con grande attenzione le condizioni di Capuano. Il difensore si è fermato nel post-Foggia per un affaticamento agli adduttori. Niente lesione muscolare ma situazione da gestire, monitorare. Il tour de force alle porte impone riflessioni.