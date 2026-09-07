Salernitana, niente rinforzo dagli svincolati. L’indizio? Dalla lista over Il club non dovrebbe pescare rinforzi. Si spera in due recuperi

“Senza Djibril e De Boer siamo corti a centrocampo”. Serse Cosmi non aveva nascosto le difficoltà in mezzo al campo nel pre-Salernitana-Cavese. Appena tre centrocampisti di ruolo a disposizione, rotazioni limitate dopo il brutto guaio al gomito per Djibril. Una situazione difficile da gestire, anche alla luce delle difficoltà nel rendimento di Gyabuaa e in una condizione fisica ancora lontana da quella dei giorni migliori di Vitale, frenato da un’estate vissuta ai margini del progetto Vicenza.

Nessun arrivo all’orizzonte

Ci sarebbe stata la possibilità per la Salernitana di correre ai ripari, investire su un nuovo mediano per dare maggiore fisicità al reparto. Ed invece, si andrà avanti così fino a gennaio. La decisione, nonostante i rumors e i sondaggi per Akpa Akpro, Crnigoj e Cassata, è confermata dalla decisione del club sulla presentazione della lista over definitiva da qui a gennaio, con la possibilità di una modifica. Nel computo dei 23 over sono stati esclusi Mastrovito e Ghiglione. In lista resta invece l’infortunato Heinz, che pure poteva esser lasciato fuori per conservare un posto libero in caso di ritorno sul mercato degli svincolati. Si corre verso il recupero del difensore così come di De Boer. Da qui la scelta di non ritornare sul mercato. La Salernitana va avanti così.