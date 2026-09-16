Crotone-Salernitana, possibili limitazioni per la trasferta: palla al Casms Il Viminale accende i riflettori sulla sfida dello Scida

Dopo la trasferta libera di Barletta, per i tifosi della Salernitana è già tempo di fare i conti con nuove possibili limitazioni. La gara del prossimo 26 settembre tra Crotone e Salernitana rientra tra le sfide con possibili connotati di pericolo. La determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha rimandato al CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) ogni decisione in merito alla gara dello Scida. Si fa largo l'ipotesi di limitazioni. All’inizio della prossima settimana dovrebbe partire la prevendita: si attendono novità per il settore ospiti.