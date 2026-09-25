Salernitana, D'Ursi si affida alla legge dell'ex per sbloccarsi La punta è rimasta ancora a secco ma è prezioso nel gioco granata. Allo Scida ha già fatto gol

"Per il gioco che facciamo, D'Ursi è fondamentale". Le carezze arrivano da tutte le direzioni. Da Serse Cosmi in primis ma anche dai compagni di squadra. Eugenio D'Ursi le incassa, non perde il sorriso ma ora va a caccia di quel gol che potrebbe sbloccarlo e dare un nuovo impulso ad una stagione con riflessi positivi. In realtà le marcature con la maglia della Salernitana erano state due ma con la Cavese venne annullato per un presunto fallo su Boffelli (sul quale Cosmi schiuma ancora rabbia), mentre col Potenza la sua girata di testa venne stoppata dalla posizione iniziale di fuorigioco dell'assist-man Achik. Non si scompone D'Ursi. Anzi, continua ad essere un fattore per la sua corsa alla profondità, per il continuo movimento senza palla. Col Potenza servì un assist al bacio a La Gumina e poi fu tempo di fusione sotto la Curva Sud Siberiano. Pronti-via col Giugliano scelse l'assist per il numero 20, protagonista di un errore a porta sguarnita diventato virale.

La ricerca del gol

Domani affronta il Crotone, una delle tante tappe della sua carriera. Con la maglia dei pitagorici ha giocato nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 con un totale di 60 presenze. Il club calabrese puntò su di lui prendendolo a titolo definitivo dal Napoli che, nelle precedenti stagioni lo aveva girato in prestito a Bari, Pescara e Foggia. Allo Scida ritroverà dunque una parte del proprio passato: con la maglia rossoblù fece però poco, appena 4 gol segnati in due anni. Troppo poco. La Salernitana gli chiede i gol pesanti per sognare la B. D'Ursi si affida anche alla legge dell'ex.