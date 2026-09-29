Salernitana-Bari, ecco la prevendita: info e costi Tutte le indicazioni

La Salernitana comunica che a partire dalle 10:00 di mercoledì 30 settembre saranno acquistabili i tagliandi per assistere a Salernitana-Bari, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, in programma allo stadio Arechi domenica 4 ottobre alle 20:30.

I biglietti saranno in vendita libera presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:00.

Settore ospiti

I tagliandi per il settore ospiti (Curva Nord inferiore, capienza 500 posti) saranno in vendita libera a partire dalle 10:00 di mercoledì 30 settembre e fino alle 19:00 di sabato 3 ottobre.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14**

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 42 + € 3,00 prev. € 29 + € 3,00 prev. € 18 + € 2,00 prev.

Tribuna Verde Sud/Nord € 29 + € 3,00 prev. € 22 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev.

Tribuna Azzurra € 22 + € 2,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev.

Distinti € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. € 6 + € 2,00 prev.

Curva Sud € 10 + € 2,00 prev. — € 6 + € 2,00 prev.

Curva Nord inf. (settore ospiti) € 10 + € 2,00 prev. — —

*escluse commissioni di servizio.

**I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per il loro accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Per questa partita non sono previsti omaggi Under 14.

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori a loro dedicati (Distinti/Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 30 settembre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 1 ottobre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 17:30 alle 20:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di mercoledì 30 settembre fino alle 23:59 di giovedì 1 ottobre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.