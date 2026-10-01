Sospiri Salernitana, timori per le condizioni di Tascone e Achik: la situazione Il capitano e l'esterno alle prese con acciacchi fisici. Cosmi pensa alle alternative

Fiato sospeso. La marcia d'avvicinamento alla sfida con il Bari non inizia nel migliore dei modi. La Salernitana deve fare i conti con le condizioni imperfette di Mattia Tascone e Ismail Achik. Come riporta "Il Mattino di Salerno", entrambi i calciatori vanno valutati in vista del big match di domenica sera all'Arechi. Problemi diversi e anche sensazioni opposte. Tascone paga a caro prezzo il grande sforzo sul campo del Crotone. Il colpo alla caviglia che lo aveva condizionato nel primo tempo della sfida dello Scida si è reso ancora più doloroso col passare dei giorni. La Salernitana lo valuterà di giorno in giorno, consapevole della centralità del capitano nel 4-4-2 disegnato da Cosmi ma anche di una caviglia in disordine che va gestita con grande attenzione. Riflessioni in corso, con Gyabuaa prima idea in caso di sostituzione.

Scalpita Varela Djamanca

Possibili novità anche sulla corsia destra. Cosmi non era rimasto contento della prova di Achik a Crotone: "Quando l'ho visto calciare dalla linea di fondo lo avrei immediatamente sostituito". Ora un risentimento muscolare potrebbe costare al numero sette la possibile sfida da ex. Esami strumentali nelle prossime ore potrebbero fare chiarezza sulle condizioni del marocchino. Si andrà avanti adagio, senza correre rischi. Varela Djamanca è in rampa di lancio, pronto per la sua prima chance dal 1' sin dal suo arrivo sul gong del mercato. Insegue Cardoni, opzione per le corsie.