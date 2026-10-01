Restyling Arechi e Volpe, c'è una data cerchiata in rosso Dopo l'inserimento nella lista degli stadi per Euro 2032, scattano le valutazioni

Il via libera è arrivato: nella rosa dei quattordici stadi per Euro 2032 comunicati alla Uefa c’è anche l’Arechi. La Figc ha inserito anche la città di Salerno e il Principe degli Stadi tra i progetti inseriti nel dossier della Federcalcio per gli Europei del 2032 e ora sui banchi dell’organo continentale con sede a Nyon. Difficile, quasi impossibile, che Salerno possa essere inserito nella lista dei cinque stadi che ospiteranno le gare ufficiali in coabitazione con la Turchia. Eppure un passo concreto sulla bontà della progettualità presentata dal comune di Salerno resta come attestato dell’ottimo lavoro svolto.

Lo start ai lavori

Non siamo ancora al semaforo verde come il sindaco De Luca sperava già nei mesi scorsi. Eppure, l’Arechi intravede il traguardo. Per il via libera la palla passa al Cipess: martedì 6 ottobre il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile dovrebbe dare il via libera alla modifica dell’accordo sull’utilizzo dei fondi sbloccandone materialmente l’impiego. Solo allora si potrà partire con le operazioni previste.

Discorso legato al Volpe

Un discorso che si lega a doppio filo anche con il presente e il futuro dello stadio Volpe. I lavori all’Arechi inizieranno solo quando il nuovo Volpe avrà preso forma. Tanto basta per far scattare la corsa contro il tempo. Perché, dopo i primi interventi di demolizione del vecchio manto in sintetico e del Palatulimieri, serve realizzare l’impianto prima dell’estate per permettere alla Salernitana di indicarlo come stadio casalingo ed evitare trasferimenti. Per quante stagioni? Sarà il tempo a dirlo. Intanto, continuano le riflessioni per non farsi cogliere impreparati. Due settimane fa prime riunioni organizzative. Nelle prossime ore Prefettura, Questura e Comune raduneranno la commissione di vigilanza cui spetta sciogliere il nodo della sicurezza e della gestione delle tifoserie ospiti.