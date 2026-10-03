Salernitana, Iervolino e quei 7 milioni di motivi: il patron ad un bivio Domani è atteso all'Arechi, possibile un nuovo contatto con la squadra. E i conti 'lo chiamano'

"Sostenibilità economica" fu il comandamento che Danilo Iervolino impose alla sua Salernitana dopo la mortificazione della retrocessione in serie B e le spese folli. Maurizio Milan, nominato presidente dopo la trattativa saltata con gli americani della Brera Holdings, parlò di programma triennale per la risalita in A. Era il luglio 2024, giorno della presentazione di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo. Da allora sono passati due anni, è cambiato la categoria ma in peggio, con l'inferno della serie C che ha continuato a divorare investimenti oltre a calciatori, direttori sportivi e allenatori. I costi però, anche grazie ad un importante piano di lifting, sono dimensionati con la categoria, seppur la Salernitana rientri tra le squadre più solide dell'intera C.

Bivio societario

Il monte ingaggi si è abbassato, al di là di spese ereditate dalla serie B (sul groppone c'è ancora Ghiglione, fuori dai ranghi). Eppure la Salernitana continua ad avere un costo importante. Il prossimo investimento che attende Iervolino si aggira sui 7 milioni di euro, cifra da investire nel club con una nuova capitalizzazione per fronteggiare i costi della stagione. Il club lavora sodo, spera in una rimonta in classifica. Iervolino, che si è avvicinato nuovamente alla squadra, aspetta di capire se ci possa essere margine per una svolta societaria. Il cartello "vendesi" non è stato mai nascosto anzi, ascoltando anche le parole dell'ad Pagano, resta in bella mostra ma con apertura solo ad imprenditori facoltosi, con programmi solidi e ambizioni d'alta quota.

La presenza in tribuna

Col Bari il patron è atteso nuovamente in tribuna in un Arechi che si prepara a mettere il suo abito più elegante. Non è escluso che nelle prossime ore non possa riavvicinarsi alla squadra con nuovi messaggi di carica. Già con Potenza e Giugliano si era stretto in un abbraccio alla squadra e successivamente anche a Faggiano e Cosmi. I risultati erano stati due vittorie su due. Presente e futuro. Iervolino fa i conti con la sua Salernitana.