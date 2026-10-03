Restyling Arechi e Volpe, Iannone (FdI) sicuro: "Il Cipess finanzierà le opere" Il senatore conferma: "Martedì arriverà la delibera, Euro 2032 in Campania occasione unica"

Sarà martedì la giornata cruciale per il restyling dell'Arechi e del Volpe. Il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca aveva confidato ieri di non aspettarsi sorprese dal Cipess che dovrà finanziare le opere. Dal Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit, arrivano pubbliche rassicurazioni: “Parteciperò personalmente, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla riunione del CIPESS che si terra’ martedì 6 ottobre alle ore 18,30 presso Palazzo Chigi. All’ordine del giorno ci sarà la delibera del finanziamento per 289 milioni di euro per gli Stadi di Napoli (Maradona) e Salerno (Arechi e Volpe). Come da impegno preso saranno 150 i milioni finanziati per l’adeguamento e la ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e 139 i milioni per gli stadi Arechi e Vestuti di Salerno (il riferimento dovrebbe essere al Volpe, ndr)".

Nella nota di Iannone si legge che "sara’ necessario modificare l’Accordo di Coesione tra Regione Campania e il Governo Nazionale, con un grande lavoro svolto dai Ministri Foti ed Abodi. Sia Napoli che Salerno sono stati indicati quali possibili sedi di Euro 2032 ed il Governo Meloni risponde presente, anche per rimediare agli errori e al tempo perso da altri. Entro tre anni i lavori dovranno essere realizzati per non perdere l’occasione di ospitare gli Europei di Calcio che sono una grande occasione anche di sviluppo economico dei nostri territori”.