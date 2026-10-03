Salernitana-Bari, i convocati di Cosmi: tre assenze tra i granata Il tecnico può contare su 23 calciatori per un posticipo importantissimo

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 23 calciatori per la Salernitana per la sfida in programma domani alle 20:30 allo stadio Arechi contro il Bari, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Nell'elenco mancano Achik, Djibril e Heinz per infortunio. Stringe i denti Tascone, recuperato e regolarmente a disposizione.

Di seguito l’elenco dei convocati per Salernitana-Bari:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: 7 Achik, 25 Djibril, 26 Heinz.