Salernitana-Bari 2-1, Rastelli: "Penalizzati dal mancato ingresso di Colangiuli" Le parole del tecnico: "Già pareggiare ci sarebbe stato stretto, perdere fa male"

C'è tanta rabbia nelle parole di Massimo Rastelli al termine di Salernitana-Bari 2-1. Il tecnico pugliese racconta tutta la sua delusione per l'occasione che ha portato al gol di Lescano in inferiorità numerica per la decisione dell'arbitro di ritardare l'ingresso in campo di Colangiuli. "Avevamo preparato due sostituzioni e non capisco perché non sia entrato Colangiuli. Siamo rimasti in dieci, loro hanno segnato, la partita è cambiata, spinti anche dal pubblico ci hanno messo in difficoltà. Dispiace perché già il pari ci sarebbe stato stretto, perdere addirittura fa male. Poi ripeto, restare in dieci nel momento più importanti brucia. Oggi era una gara fondamentale, abbiamo dato tutto e il pari ci avrebbe lascito rimpianti".

Sulla partita

"Siamo partiti benissimo, abbiamo creato occasioni nitide. Poi la partita è cambiata nel finale. In quel momento di forcing siamo capitolati. Poi è chiaro che, quando mancano 9', stai controllando il match, incassare il gol in quella situazione brucia tanto. Ci siamo demoralizzati ed il finale è storia".