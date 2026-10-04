Salernitana-Bari 2-1, Lescano: "Una liberazione! Nessun problema con Cosmi" La punta: "Speravo questo momento, lo scorso anno ero sempre in campo, siamo tanti e di valore"

Una liberazione. Facundo Lescano torna a sorridere. Salernitana-Bari 2-1 ritrova la sua firma: "La cosa più bella era far gol. Stavamo soffrendo e trovare questa grande gioia sotto la Sud è stato speciale. Sono felice per il gol, lo desideravo. Quando sono entrato ho avuto subito una chance, è stato preludio al gol. Abbiamo dato un segnale, il cammino è lunghissimo, dobbiamo rincorrere".

Sulla prestazione

"Hanno trovato un gol su rigore, poi siamo subentrati e siamo riusciti a rimontare. Reazione? Noi siamo una squadra che prova a dare tutto. A Crotone abbiamo avuto una battuta d'arresto ma abbiamo dimostrato di essere squadra forte, solida".

Su Cosmi

"Col mister nessun problema. Lo scorso anno ho sempre giocato, quest'anno ho fatto panchina ma quando entro provo a dare il massimo. Scelte del mister? Le rispettiamo, dobbiamo dare il meglio con qualsiasi modulo. Abbiamo tante individualità ma chiunque è entrato ha dato sempre il massimo. E' normale che Cosmi debba scegliere undici calciatori. Siamo la Salernitana, come squadre di vertice ci sono tante scelte. Dobbiamo farci trovare pronti".