Salernitana-Bari 2-1, Djamanca: "Voglio ricambiare l'amore della gente" L'esterno: "Nel 2019 fui scartato da Ventura, sono qui per dimostrare il mio valore"

Voglia di riscatto. "Nel 2019 con Ventura fui provato in ritiro e non fui confermato. Ero giovane, forse non ero ancora pronto e il mister aveva altre scelte. Ora sono qui per dimostrare il mio valore. L’obiettivo di squadra è chiaro, siamo la Salernitana giochiamo sempre per vincere”. Momo Varela Djamanca ha commentato Salernitana-Bari 2-1: “Ho sentito entusiasmo sin dall'arrivo, ho ricambiato l’amore che mi hanno dato appena sono arrivato qui. Volevo questa gioia e sono felice di aver centrato un gol da tre punti. Per noi era una sfida complicata ma allo stesso tempo difficile, contro un avversario che è una diretta concorrente. Dobbiamo giocare sempre per vincere. Il gol è stato istinto puro. Ho ancora i brividi perchè ho visto la Curva scendere giù.

Sulla partita

La partita è stata complicata. L’abbiamo giocata, abbiamo lottato fino alla fine. Poi chi subentra vuole dare il massimo. Io e Facundo abbiamo fatto la differenza così come chiunque quando subentra dalla panchina. Noi lavoriamo giorno dopo giorno, cerchiamo di migliorare. Gioco dove mi mette il mister ma amo agire da esterno. Con lui abbiamo grande serenità, ci carica molto.

Sul riscatto dopo Crotone

Questa era una partita che si preparava da sola. Dobbiamo avere equilibrio nell’approccio, giocare con le prime in classifica come con le altre. E’ un campionato difficile, competitivo, con squadre che possono dare fastidio".