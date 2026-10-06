Casarano, patron Filograna: "Momento buio, con la Salernitana ci rialzeremo" Il patron scuote la squadra: "Serve unità d'intenti, domenica abbiamo una grande chance"

Un lungo faccia a faccia. Il Casarano riparte dal tecnico Di Bari che incassa la riconferma ma ora guarda alla sfida con la Salernitana come il bivio dello stagione. Lo svela anche il patron Antonio Filograna che ha voluto incontrare la squadra alla ripresa degli allenamenti: «I momenti più bui, le situazioni più difficili e le criticità che sembrano insormontabili possono essere affrontati e superati soltanto attraverso l’unità di intenti, la condivisione delle responsabilità e la consapevolezza che nessuno, da solo, può riuscire dove tutti, insieme, possono fare la differenza».

Ritrovare equilibrio

«È proprio nelle avversità – sottolinea il presidente – che si misura la forza di un gruppo, la solidità dei legami e la capacità di anteporre il bene comune a qualsiasi interesse personale. Quando le difficoltà diventano più aspre, è necessario stringersi, ritrovare le ragioni dello stare insieme e trasformare anche le divisioni e gli errori in un’opportunità di crescita. Queste situazioni richiedono calma e quella dose di saggezza indispensabile per guardare avanti. Nella mia vita ho affrontato più volte momenti difficili e so bene che, per superare una fase negativa, bisogna essere uniti, compatti e pronti a mettersi in gioco. Servono unità di intenti, voglia di sacrificarsi, ma soprattutto bisogna usare la testa e il cuore. Nell’incontro avuto allo stadio ho chiesto ai tecnici e ai calciatori ho chiesto a tutti di guardarsi dentro, di assumersi le proprie responsabilità e di mettere da parte qualsiasi interesse personale per ritrovare la forza del gruppo. Perché è proprio nei momenti più difficili che una squadra dimostra chi è davvero. Dobbiamo tornare a essere una cosa sola: società, staff, calciatori e tifosi. Solo così possiamo trasformare una difficoltà in un’opportunità e tornare a guardare avanti con fiducia e determinazione. Conosco le qualità dei singoli, conosco il loro valore e so quello che possono dare. Adesso, però, servono delle risposte. E le risposte dovranno arrivare dal campo, perché in campo ci vanno loro e forse non è un caso che, proprio adesso, il calendario metta davanti al Casarano una sfida dal grande significato. Infatti sono convinto che la partita contro la Salernitana arrivi nel momento giusto. Contro un avversario di rango, su un palcoscenico importante, abbiamo l’occasione di dimostrare chi siamo veramente. Le difficoltà devono diventare una motivazione. Perché è nei momenti difficili che una squadra può scoprire la propria vera forza».

Il messaggio ai tifosi

«Comprendo la loro amarezza. Comprendo la delusione e la rabbia. Le capisco perché so quanto amore c’è dietro questa maglia. Ma proprio adesso abbiamo bisogno di loro. Abbiamo bisogno del loro calore, della loro voce, della loro passione. Abbiamo bisogno che siano al nostro fianco. Adesso non è il momento di dividerci. Nei momenti più bui l’unità non è soltanto un valore: diventa una necessità, una responsabilità e, soprattutto, la condizione indispensabile per ritrovare la luce. Dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, con un unico obiettivo: il bene del Casarano. Insieme possiamo rialzarci».