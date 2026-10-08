Salernitana, Lescano-Chiricò e quel destino che s’intrecciò a gennaio Duello tra numeri dieci al Capozza. E a gennaio Chiricò fu vicinissimo ai granata

Un bomber e un trequartista col vizio del gol. Sfida fra numeri dieci. Salernitana e Casarano lustrano i rispettivi goleador, accomunati dallo stesso numero di maglia. Per Chiricò una conferma, per Lescano una sorpresa rispetto alla numerazione della scorsa stagione. Ha iniziato la sua avventura in granata con la 32, poi ad agosto l’immediato cambio di rotta dopo l’addio di Franco Ferrari e quella “Diez” rimasta vacante dopo la cessione del Loco. Due gol con la dici per Lescano, l’ultimo pesantissimo con il Bari. Tre invece per Chiricò alle prese con l’involuzione preoccupante del Casarano e la panchina di Di Bari che trema.

Destini incrociati

Eppure, lo scorso gennaio, fu proprio il trequartista pugliese a cambiare l’orizzonte di Salernitana e Casarano. Il numero dieci aveva fatto registrare numeri da capogiro, convincendo Faggiano a puntare sul trequartista. Accordo lampo col calciatore e la promessa di un incontro a Casarano per chiudere l’affare. Poi il contropiede di Filograna, una proposta di rinnovo choc in grado di far saltare l’accordo, seguito da un comunicato intenso, in cui si raccontava anche dell’assalto mancato della Salernitana. Da lì, la scelta di Iervolino di rompere l’impasse e virare su Lescano mentre fuori la tempesta della contestazione era già iniziata. Oltre 700mila euro per convincere l’Avellino a cedere l’attaccante di Mercedes, fiore all’occhiello per l’assalto alla B poi mancato. Duello tra dieci, Chiricò e Lescano si preparano ad uno scontro a suon di gol.