Casarano-Salernitana, rebus trasferta: la palla passa al Casms Attesa nelle prossime ore la decisione definitiva

In una prima determinazione, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva chiesto ulteriore tempo per eventuali riflessioni su Casarano-Salernitana. Nell'ultima, la numero 37 del 2026, il Viminale ha deciso di affidare tutto "alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni". Sarà dunque il Casms a sciogliere le riserve sulla possibile presenza dei tifosi della Salernitana al Capozza per la sfida di domenica pomeriggio. Attesa nelle prossime ore la decisione finale. Filtra però pessimismo: se dovesse esserci apertura sarà una trasferta all'insegna delle limitazioni.