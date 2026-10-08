Casarano-Salernitana, rebus trasferta: la palla passa al Casms

Attesa nelle prossime ore la decisione definitiva

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Salerno.  

In una prima determinazione, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva chiesto ulteriore tempo per eventuali riflessioni su Casarano-Salernitana. Nell'ultima, la numero 37 del 2026, il Viminale ha deciso di affidare tutto "alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni". Sarà dunque il Casms a sciogliere le riserve sulla possibile presenza dei tifosi della Salernitana al Capozza per la sfida di domenica pomeriggio. Attesa nelle prossime ore la decisione finale. Filtra però pessimismo: se dovesse esserci apertura sarà una trasferta all'insegna delle limitazioni.

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