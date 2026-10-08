Restyling Arechi e Volpe, continuano i lavori. E De Luca attacca sui social "Non vale la pena commentare dichiarazioni stupide e ridicole", l'attacco del sindaco di Salerno

Un post al veleno. Vincenzo De Luca va avanti per la sua strada. E con un messaggio social raccontano che proseguono i lavori per la ristrutturazione degli stadi Volpe e Arechi. "È cominciata questa mattina la demolizione della palazzina-servizi del Volpe nel rispetto del cronoprogramma previsto - si legge sui profili social del primo cittadino -. L’altro ieri è stata approvato nel Cipess il finanziamento per i due impianti come già definito con fondi FESR, trasferiti sul piano amministrativo nell’accordo di coesione.

La stoccata

La partita è diventata politica, con la stoccata di De Luca: "Non vale la pena di commentare dichiarazioni stupide e ridicole di chi non ha mosso un dito per anni ma anzi ha contrastato i nostri lavori per l’Arechi e il Volpe (il riferimento è al senatore di Fratelli d'Italia Iannone, ndr). Davvero non abbiamo tempo da perdere per stare appresso a chi cerca di fare millantato credito. Il nostro impegno è arrivare al risultato, senza perdere un minuto di tempo".