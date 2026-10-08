Salernitana, l'augurio di Compagnoni: "Granata in C è un gran peccato" Il giornalista di Sky: "La Salernitana può fare strada in questo campionato"

L'augurio di ritornare presto nel calcio che conta. Maurizio Compagnoni incrocia le dita per la Salernitana. Il noto giornalista e telecronista di Sky Sport, ospite della seconda edizione degli Stati Generali del Cinema di Pellezzano, ha voluto rivolgere un messaggio di fiducia ai colori granata nel corso dell’incontro che si è svolto oggi con gli studenti del Liceo “Severi” e dell’Istituto Comprensivo di Capezzano. A moderare l'incontro Don Roberto Faccenda: "Con quello stadio, con quel pubblico e con quel tifo la Salernitana in Serie C non c’è motivo che ci debba stare - le parole di Compagnoni ad una domanda di un alunno presente in sala -. La Salernitana può fare un buon campionato in questa Serie C. Conosco Cosmi, è un buon allenatore. Sono amico del direttore sportivo Faggiano”.