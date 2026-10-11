LIVE | Casarano-Salernitana 0-0, la diretta web del match

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La diretta testuale di Casarano-Salernitana

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino (28' st Obleac), Mercadante, Giraudo; Zanellato (22' st Knezovic), Maiello, Logoluso (28' st Cuzzarella); Chiricò, Grandolfo, Ferrara (42' pt Palumbo). A disposizione: Bacchin, Gyamfi, Negro, N’Diaye, Leonetti, Versienti, Podrini. Allenatore: Di Bari

SALERNITANA (3-4-1-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, De Boer, Tascone (37' st Gyabuaa), Villa; Vitale (7' st Djamanca); D’Ursi, Lescano (7' st La Gumina). A disposizione: Cevers, Zoia, Capuano, Del Pin, Longobardi, Cardoni, Boncori, Bevilacqua. All: Cosmi

Arbitro: Mbei di Cuneo - assistenti: Rossini e Galasso. IV uomo: Recchia. FVS: Tomasi

NOTE. Ammoniti: Chiricò (C), Palumbo (C), Ciotti (C). Angoli: 2-1. Recupero: 1' pt

41' - Rientra Maiello, il numero 17 prova a stringere i denti per non lasciare in dieci i suoi.

40' - Si fa male Maiello, Casarano momentaneamente in dieci uomini. Da capire se il capitano riuscirà a rientrare.

37' - Cambio nella Salernitana: esce Tascone entra Gyabuaa.

32' - Ammonito Ciotti.

28' - Doppio cambio per il Casarano: escono Matino e Logoluso, entrano Obleac e Cuzzarella.

25' - Ancora Salernitana: cross dalla sinistra di Villa, D'Ursi colpisce al volo ma senza inquadrare la porta.

24' - Occasione per la Salernitana: colpo di testa di Tascone di poco a lato.

22' - Cambio nel Casarano: esce Zanellato entra Knezovic.

21' - Sugli sviluppi del calcio piazzato la palla arriva a Djamanca che calcia a giro, la palla esce di centimetri.

20' - De Boer steso da Maiello al limite dell'area: punizione da posizione molto interessante per la Salernitana.

13' - Ancora Salernitana pericolosa con Djamanca che entra in area e calcia, Farroni gli chiude lo specchio e salva.

11' - Occasione sprecata da D'Ursi che da buona posizione colpisce debole di testa tra le braccia di Farroni.

10' - Palo della Salernitana! Incredibile rovesciata di Celiento che si stampa sul palo alla sinistra di Farroni.

9' - Ammonito Palumbo.

8' - Ammonito Chiricò per proteste.

7' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Lescano e Vitale, entrano La Gumina e Djamanca.

5' - Inizia a piovere al "Capozza".

3' - Il Casarano trova il gol ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Chiricò calcia, Galeotti respinge, Zanellato colpisce la traversa, Grandolfo raccoglie e deposita in fondo al sacco. Ma la posizione di Zanellato al momento del tiro di Chiricò era irregolare.

1' - Si riparte al "Capozza".

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio.

47' - Palla gol per il Casarano: Galeotti salva su Palumbo, Anastasio nel tentativo di liberare l'area serve Chiricò che dal limite spara alto.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Ferrara costretto al cambio per infortunio: al suo posto entra Palumbo.

41' - Ci prova Ferrara dalla distanza, tiro deviato in angolo.

35' - Ritmi bassi al "Capozza", poche emozioni in questa prima fase di gara.

26' - Dall'altra parte ci prova Anastasio, il tiro dal limite viene bloccato da Farroni.

25' - Casarano pericolosissimo: Chiricò inventa per Zanellato che da due passi calcia rete, Galeotti gli sbarra la strada.

15' - Cosmi cambia assetto: Vitale torna mezzala, si passa al 3-5-2.

12' - Bella azione della Salernitana: D'Ursi serve al limite Vitale che da buona posizione spara alto.

11' - Ripartenza Casarano che spreca una buon contropiede quattro contro tre.

8' - Bella azione personale di Ferrara che arriva al limite e calcia, Pieraccini mura.

1' - Fischio d'inizio.

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