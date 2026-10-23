Picerno-Salernitana, c'è il via libera: ecco quando parte la prevendita I supporters granata attendono per quello che si preannuncia come un esodo

Il tanto atteso semaforo verde è arrivato solo nel pomeriggio. Picerno-Salernitana segnerà l'ennesimo esodo del popolo granata. La trasferta di lunedì sera, tra quelle logisticamente più comode per la tifoseria granata, lascia immaginare il sold-out per il Curcio. Saranno 630 i posti disponibili per i supporters granata, con la limitazione di divieto di acquisto dei tagliandi nei settori locali per i residenti a Salerno e provincia. Domani mattina scatterà la corsa ai tagliandi per il settore ospiti, con acquisto possibile solo nei punti vendita legati al circuito Go2.