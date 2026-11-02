Salernitana, 'commemorazione dei defunti granata' al cimitero di Brignano Presenti autorità civili e religiose, una delegazione del club e tifosi per un momento di cordoglio

Si è svolta questa mattina la “Commemorazione dei defunti granata “ presso il mausoleo eretto dal Salerno Club 2010 nel cimitero di Brignano. Un momento di grande cordoglio, alla presenza anche di tante autorità civili e religiose, nonchè dei tifosi che hanno voluto prendere parte ad un appuntamento ormai consolidato. La preghiera e la benedizione affidata all’ Arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, Mons.Andrea Bellandi. Presente anche Don Roberto Faccenda.

In nome dell'amministrazione comunale presente il vicesindaco Nino Savastano. Inoltre, per la Salernitana hanno presenziato il responsabile della comunicazione, Alfonso Maria Avagliano, accompagnato dallo Slo Antonio Ianniello e dall'ufficio stampa e area social Andrea Credendino. Saluti iniziali da parte del Presidente del SC2010 Salvatore Orilia e dell’addetto stampa Andrea Criscuolo. Saluti finali da parte di Antonio Carmando, presidente del Club Mai Sola.