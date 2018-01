Dopo la lunga sosta, torna domani in campo l'Indomita maschile Capitan Morriello e compagni ospiteranno il Pompei Volley alla Senatore

Dopo una lunga sosta, prima per le festività natalizie, poi per la disputa della Final Four di Coppa Campania, torna finalmente in campo l'Indomita maschile. Domani, sabato 13 gennaio, con fischio d'inizio alle 18.30, capitan Morriello e compagni ospiteranno alla Senatore il Pompei Volley. Un match, valido per la tredicesima giornata del campionato di serie C, sicuramente ostico e con tante incognite dovute proprio alla lunga pausa. Basti pensare che l'ultima gara ufficiale, la compagine cara alla presidente Ruggiero l'ha disputata lo scorso 16 dicembre in quel di Atripalda. Quasi un mese dopo, quindi, l’atteso ritorno in campo contro il Pompei. compagine che in classifica è al settimo posto, con un solo punto in meno dell'Indomita. La squadra sotto la guida dei coach Vitale e Capriolo durante la sosta ha lavorato, cercando di recuperare innanzitutto le energie spese nella prima parte di stagione con il classico richiamo di preparazione.

A fare il punto della situazione alla vigilia del ritorno in campo è proprio coach Alfonso Capriolo: "La squadra è logicamente un po' contratta. Anche nell'ultima amichevole contro Nocera si è notato come la squadra sia condizionata inevitabilmente dalle tossine della prima parte di stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per ritrovare la forma fisica che purtroppo abbiamo perso. Ci aspetta una gara ostica. Ci vorrà un'Indomita tutta cuore e grinta, perché le gambe ancora non le abbiamo ritrovate".

Anche se il lavoro durante la sosta non è certo mancato: "Nel corso di questa lunga pausa" - continua Capriolo - "abbiamo suddiviso il lavoro in due parti: richiamo preparazione e poi scarico. Spero che i ragazzi possano recuperare perché ho diversi giocatori influenzati".

Vincere contro il Pompei potrà servire anche a cancellare l'amarezza della Coppa Campania: "Avremmo voluto giocarci la qualificazione alla Final Four contro Ischia ma per una serie di coincidenze e mancate collaborazioni, diciamo così, non si è trovato un punto d'incontro per giocare il match ad armi pari e sul campo e così siamo stati costretti a rinunciare. Non saremmo partiti col favore del pronostico, però poi è sempre il campo a esprimere il giudizio finale. La nostra qualificazione però l'abbiamo persa a Sparanise: era la più facile delle tre partite ma invece è stata la nostra peggior gara dell'anno".

Allora non resta che cercare il riscatto in campionato, con grinta e voglia di vincere: "Il Pompei l'abbiamo già affrontato in Coppa. In questo momento loro sono davanti a noi perché non si sono fermati in queste feste. Ci vuole voglia di vincere: in passato abbiamo dimostrato di avere il sangue agli occhi. Sabato dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento".

Per quanto riguarda la formazione, sono diversi i dubbi che saranno sciolti soltanto nell'immediata vigilia della sfida. Sicuramente ci sarà un'Indomita decisa e aggressiva nel cercare un successo che sarebbe importante per il morale e per la classifica. Per sostenere i ragazzi in questa delicata sfida, la società, con in testa la presidente Ruggiero, invita tutti gli appassionati alla Senatore.

Il programma della tredicesima giornata: Elisa Volley Pomigliano-Rione Terra, Indomita-McDonald’s Pompei, Vitolo Volley-New Volley Eburum, Ischia Pallavolo-San Paolo, Romeo Normanna-Nola Volley, Azzurra Volley-Colli Aminei, Pianura-Atripalda, Folgore Massa-Sparanise, Volley World-Sacs Napoli

La classifica: Ischia 33, Volley World 32, Rione Terra Pozzuoli 31, Colli Aminei 29, Atripalda 27, Indomita 22, Pompei e Folgore Massa 21, Sacs Napoli 19, Pomigliano 17, Sparanise e Azzurra Volley 15, Pianura e Nola 13, Romeo Normanna 7, San Paolo 6, Eboli 2, Vitolo 1

M.G.