Colpaccio dell'Indomita femminile La squadra di coach Tescione vince lo scontro d'alta classifica in casa dell'Oplonti

L’Indomita Salerno c’è e lo dimostra andando a vincere lo scontro d’alta classifica in casa dell’Oplonti. 3-2 il risultato finale a favore di Lanari e compagne che superano in classifica le oplontine e restano lì in agguato a ridosso dalla zona play off, quando manca solo una giornata al termine del girone di andata. Grandi emozioni e grande spettacolo a Boscoreale sin dal primo set con l’Indomita che, dopo una partenza lenta, 5-1 Oplonti, reagisce a con un ace di Valdes trova il più 2, 6-8. Il parziale è molto equilibrato, le padrone di casa provano a scappare ma Valdes prima e Losasso poi tengono l’Indomita nel set. L’Oplonti allunga sul 22-18 e, nonostante il tentativo di recupero delle ragazze di coach Tescione, chiude 25-21. Prese le misure, però nel secondo set c’è un’altra Indomita. Sale in cattedra con Valdes, anche Roberta Losasso, 17punti per lei a fine a gara. L’Indomita dà spettacolo. Perfetta in ricezione con Truono su tutti i palloni, efficace in attacco con capitan Lanari ben azionata da Scoppetta, preziose Sacco e Grimaldi: il risultato del parziale parla chiaro 25-15 per un’Indomita davvero entusiasmante.

Nel terzo set arriva la reazione delle padrone di casa ma l’Indomita c’è e si gioca praticamente punto a punto. Nessuna delle due squadre riesce a scappare via nel punteggio. Due muri di Valdes e Losasso portano l’Indomita a più due, 20-18; poi la cubana con un attacco da zona due e due ace di fila trascina le biancoblu sul 24-20. L’Oplonti annulla tre set point ma nulla può sull’attacco da posto sei di Valdes, top scorer dell’incontro con trenta punti, che chiude il set 25-23. Nel quarto dopo il 5-1 iniziale per l’Oplonti, l’Indomita piazza un break di otto punti consecutivi, 5-9. Il set sembra ben indirizzato ma un improvviso black out rilancia le padrone di casa che vanno a chiudere con un netto 25-13. Al tie break parte bene l’Indomita, subito 4-1 ma l’Oplonti è lì. Al cambio campo le ragazze di coach Tescione girano avanti 8-5 e sembrano avere qualcosa in più. Così è, fino all’ultimo muro che vale il 15-11 e un successo che può davvero segnare la svolta in positivo della stagione.

Tra le protagoniste dell’incontro la centrale Roberta Losasso: “Siamo arrivate con l’obiettivo di vincere la partita. Non sono arrivati i tre punti, ma questi due che portiamo a casa sono pesantissimi perché ci consentono comunque di superare in classifica l‘Oplonti e di restare sole al quinto posto”. Resta un po’ di rammarico per il quarto set, praticamente non giocato: “Nel quarto c’è stato un black out, siamo entrate in campo con la convinzione di aver già vinto, poi un po’ la stanchezza un po’ qualche errore di troppo, abbiamo lasciato troppo spazio alle avversarie; poi nel quinto abbiamo avuto una reazione di squadra, giocando tutte insieme: è la prima volta che dopo mesi la squadra dimostra di essere presente e unita. I 17 punti? Ci tenevo tanto a dare il mio contributo, sono contenta ma soprattutto sono contenta per il successo”.

Dopo questo successo l’Indomita tornerà in campo domenica prossima alla Senatore, alle 19, contro il Cava Volley.

SERIE C FEMMINILE DODICESIMA GIORNATA

VESUVIO OPLONTI - INDOMITA SALERNO 2-3

(25-21, 15-25, 23-25, 25-13, 11-15)

OPLONTI: Cariello, Esposito B., Esposito F., Inserra, la Mura, Morra, Prete, Rendina, Savarese, Scala, Sorrentino, lamberti (L), De Santis (L2). All. Carotenuto

INDOMITA: Scoppetta 3, Morea, Losasso 17, Grimaldi 1, Sole, Lanari 13, Valdes 30, Sacco 3, De Rosa, Rossin, Verdoliva, Truono (L). All. Tescione

Arbitro: Zunico di Napoli

I risultati della dodicesima giornata: Nola Città dei Gigli-Volare Benevento 3-0, Alma Volley-Cs Pastena 3-1, Ribellina-Phoenix Caivano 0-3, Stabia-Pontecagnano 0-3, Arzano-Mp Auto Cava 3-0, Vesuvio Oplonti-Indomita Salerno 2-3, Cava Volley-Pallavolo Pozzuoli 0-3

La classifica: Nola 36, Phoenix Caivano 30, Pontecagnano e Pozzuoli 28, Indomita 24, Oplonti 23, Arzano 18, Ribellina 13, MpAuto Cava, Cava Volley 12, Alma Volley 11, Volare Benevento 9, Cs Pastena e Volley Ball Stabia 4

M.G.