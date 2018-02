Dopo la sosta, torna in campo l'Indomita femminile Sabato le ragazze di coach Tescione impegnate sul campo della Pallavolo Pozzuoli

Una big match, una supersfida, uno scontro diretto. Si apre con una gara davvero importante il girone di ritorno dell’Indomita femminile. Dopo la sosta le ragazze di coach Tescione domani pomeriggio, sabato, con fischio d’inizio alle 18, scendono in campo in casa della Pallavolo Pozzuoli. Reduce da tre successi l’Indomita va a caccia di un poker che avrebbe un valore notevole nella corsa play off. Alla vigilia di questa quattordicesima giornata, infatti, il Pozzuoli allenato da coach Loparco è terzo in classifica con 31 punti, quattro in più dell’Indomita desiderosa di accorciare in classifica e di dare un segnale importante a tutte le rivali nella zona alta della classifica. Un match tanto importante quanto sicuramente difficile. Il Pozzuoli, fin qui, ha perso solo due partite, a Pontecagnano e Nola ed è reduce da tre successi consecutivi, senza perdere neppure un set.

Numeri e statistiche che confermano il valore e le ambizioni della società partenopea costruita per vincere il campionato, come già successo lo scorso anno salvo poi rinunciare al campionato di serie B2 per ripartire ancora una volta dalla serie C. All’andata alla Senatore, al tie break a conquistare il successo è stato proprio il Pozzuoli ma quella di ottobre era un’Indomita indubbiamente diversa rispetto a quella attuale. Una compagine quella di coach Tescione che gara dopo gara ha acquisito consapevolezza nelle proprie capacità e soprattutto grande entusiasmo e carica. Per quanto riguarda la formazione il coach biancoblu ha ancora qualche dubbio ma al di là di chi scenderà in campo, ad affrontare il Pozzuoli nella palestra dell’Ipsar Petronio ci sarà un’Indomita agguerrita, determinata e desiderosa di continuare a stupire.

Il programma della quattordicesima giornata: Pozzuoli-Indomita, Alma Volley-Ribellina, Pontecagnano-Cava Volley, MpAuto Volley-Nola Città dei Gigli, Phoenix Caivano-Arzano, Volare Benevento-Oplonti, Cs Pastena-Stabia

La classifica: Nola 37, Phoenix Caivano 32, Pozzuoli 31, Pontecagnano 28, Indomita 27, Oplonti 25, Arzano 20, MpAuto Cava 14, Ribellina 13, Cava Volley, Alma Volley e Volare Benevento 12, Cs Pastena 5, Volley Ball Stabia 4

M.G.