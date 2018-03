Derby in casa della Primavera Cavese per l'Indomita femminile Le ragazze di coach Tescione a caccia del riscatto dopo tre sconfitte consecutive

Derby in terra metelliana per l’Indomita femminile a caccia del riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Le ragazze allenate da coach Tescione saranno di scena domani, domenica, con fischio d’inizio alle 19.30 sul campo della Primavera Cavese, targata MpAuto. Per la formazione biancoblu una buona occasione per cercare di mettersi alle spalle il periodo poco felice e provare a ritrovare quel pizzico di serenità ed entusiasmo per disputare al meglio questa seconda fase di stagione. Dal blitz in casa del Pozzuoli, nella prima giornata di questo girone di ritorno, però, l’Indomita si è ritrovata in una situazione di emergenza che ne ha condizionato inevitabilmente i risultati. Anche in occasione del derby in casa della MpAuto Cava, coach Tescione dovrà fare a meno di diverse giocatrici tra infortuni di diverso genere. Anche per questo nel corso dell’allenamento congiunto sostenuto in settimana contro la Battipagliese Volley, capolista del girone B del campionato di serie C, il tecnico dell’Indomita ha provato nuove soluzioni che potranno tornare utili nel corso della sfida di domani pomeriggio.

Spazio potrebbero avere anche le giovani dell’under 18, che già nell’ultimo match perso contro la Phoenix Caivano alla Senatore hanno offerto un contenuto apprezzabile. Con loro ci saranno le più esperte che proveranno a trascinare la squadra verso un successo che manca da troppo tempo. Per quanto riguarda l’avversario, la MpAuto Cava dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno in casa dello Stabia fanalino di coda si è avvicinata molto all’obiettivo salvezza. Venti i punti conquistati fin qui dalla formazione allenata da coach Roberto Baldi, dopo l’addio a dicembre del tecnico Vigorito che aveva iniziato la stagione, frutto di sette vittorie e dieci sconfitte. Una gara tutta da seguire anche sulla pagina Facebook dell’Indomita, con collegamenti e aggiornamenti in diretta.

Il programma della diciottesima giornata: Arzano-Nola, Ribellina-Vesuvio Oplonti, MpAuto Cava-Indomita, Alma Volley-Stabia, Phoenix Caivano-Cava Volley, Cs Pastena-Pontecagnano, Volare Benevento-Pozzuoli 2-3

La classifica: Nola 49, Pozzuoli 42, Caivano 41, Pontecagnano 38, Oplonti 36, Indomita 31, Arzano 23, MpAuto 20, Cava Volley 18, Ribellina e Volare Benevento 16, Alma Volley 15, Pastena 11, Stabia 4.

M.G.