L'Indomita maschile si conferma squadra da trasferta Vittoria in rimonta in casa dell'Elisa Volley Pomigliano

Altro tie break, altra rimonta, altra vittoria: l’Indomita maschile si conferma squadra da viaggio e conquista il secondo successo consecutivo in trasferta, il terzo nelle ultime quattro giocate lontano dalla Senatore. Sul campo dell’Elisa Volley Pomigliano, i ragazzi allenati dal coach Vitale e Capriolo vincono al quinto set, con merito, portando a casa due punti importanti. A inizio match l’Indomita parte con Morriello in regia, Manzo opposto, Memoli e Senatore schiacciatori e naturalmente Citro e Rainone centrali.

La partenza è positiva con l’Indomita sempre in vantaggio fino a metà set. Poi il sorpasso dei padroni di casa che chiudono 28-26 un primo parziale palpitante. Nel secondo set c’è Pagano al posto di Memoli. Troppi errori gratuiti però, soprattutto in ricezione, condizionano il gioco dei salernitani e inevitabilmente anche il punteggio con i padroni di casa che vincono 25-20. Nel terzo set con Zucchi al posto di Morriello in regia l’Indomita cambia decisamente marcia, parte bene e chiude in scioltezza 15-25. Nel quarto set rientra capitan Morriello al palleggio e non c’è praticamente storia con l’Indomita che, trascinata dai punti di Senatore e Manzo, rispettivamente 19 e 15 a fine gara in totale, lascia soltanto undici punti alla squadra di casa.

Al tie break i ragazzi cari alla presidente Ruggiero arrivano al cambio campo in svantaggio 8-4. Memoli rientra in campo per Pagano, l’Indomita rimonta e si porta vanti 11-14. C’è spazio anche per il doppio cambio con Morriello e Manzo che lasciano il posto a Zucchi e Brancaleone che va subito a segno con un muro, preludio della chiusura del match sul punteggio di 12-15.

Tra i protagonisti della partita lo schiacciatore Mario Pagano: “L’approccio alla gara è stato buono ma diversi errori nel finale del primo e del secondo set hanno rischiato di compromettere il nostro match. Poi dal terzo parziale in poi è uscito il carattere della squadra. In campo eravamo tutti decisi a ribaltarla e così è stato. Sono due punti ottimi sia per la classifica sia per il morale”. “Siamo partiti male” – ha dichiarato coach Vitale al termine della gara – “poi siamo stati bravi senza perdere la calma a far girare la partita dalla nostra parte. Sono due punti importanti per la classifica ma ora pensiamo già alla prossima gara”. Una prossima gara che è già alle porte, visto che mercoledì sera è in programma il turno infrasettimanale e alle 21 alla Senatore arriva la Vitolo Volley.

SERIE C MASCHILE VENTESIMA GIORNATA

ELISA VOLLEY POMIGLIANO-INDOMITA SALERNO 2-3

(28-26, 25-20, 15-15, 11-25, 12-15)

ELISA VOLLEY POMIGLIANO: Mantova, Esposito, Faenza, Molaro, De Biase, Maisto, Limongello, Cantone D., Sposito, Barone, Grazioso, Pinto (L), Cantone R. (L2). All. Leone

INDOMITA SALERNO: Barbato, Brancaleone 1, Citro 11, Manzo 15, Memoli 3, Morriello 3, Pagano 3, Rainone 6, Sabatino, Senatore 19, Zucchi, Petrosino (L). All. Vitale