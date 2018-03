Il derby è dell'Indomita maschile Nel turno infrasettimanale i ragazzi superano alla Senatore la compagine della Vitolo Volley

Il derby è dell’Indomita. Alla Senatore i ragazzi cari alla presidente Ruggiero superano 3-1 la Vitolo Volley, conquistando così il secondo successo consecutivo. Una vittoria importante e fortemente voluta dalla formazione biancoblu che inizia il match nel migliore dei modi. Morriello in regia, Petrosino libero, Citro e Rainone centrali, Memoli e Pagano di banda e Manzo opposto: questa la formazione scelta a inizio gara. E sono i punti di Manzo e Citro, top scorer del match con quattordici punti a testa, a lanciare subito l’Indomita sul 12-6. La Vitolo Volley si ricompatta e torna a meno 2. Dopo il nuovo allungo dei padroni di casa, il set sembra già indirizzato ma sul 20-17 la compagine nocerina non molla e va a vincere in rimonta 23-25. Nel secondo set l’Indomita reagisce. Citro firma il primo break poi Senatore, entrato a gara in corso, mette a terra il 10-6. A quota 12 è di nuovo parità poi con l’ace di Memoli l’Indomita allunga 17-13.

Nuovo break degli ospiti che vanno avanti 18-19. Poi l’Indomita infila cinque punti di fila prima che Brancaleone metta a terra il pallone del 25-21. Il terzo set si apre con tre punti dell’Indomita, poi parziale di 0-5 degli ospiti. Si gioca così punto a punto fino al 12-12, quando l’Indomita accelera con i punti di Rainone e vola via sul 18-14. I ragazzi dei coach Vitale e Capriolo gestiscono bene; nel finale c’è spazio per l’esordio dell’under 14 Del Pozzo che entra in campo insieme all’under 16 Trevisone, alla seconda presenza stagionale. Il parziale si chiude 25-20. Nel quarto set la Vitolo accusa il colpo e l’Indomita con Pagano che sale in cattedra mette subito le cose in chiaro, 10-3. Arriva l’ace di Morriello a contenere l’ultimo tentativo di rimonta della squadra ospite che torna anche a meno 3, 15-12. L’Indomita però non sbaglia nulla e va chiudere in scioltezza 25-20 con due punti consecutivi di Senatore, conquistando così l’atteso derby.

“È stata una partita ostica” – ha dichiarato a fine match Alfonso Capriolo – “perché la Vitolo aveva voglia di vittoria e si è visto in difese spettacolari e coperture che hanno reso difficili le nostre azioni. È stato difficile fare punto, ma abbiamo avuto una compattezza maggiore in fase di ricezione e credo che questa sia stata la chiave della vittoria, insieme ad una grande incisività in battuta. C’è stata la giusta attenzione in più che ci ha permesso di conquistare i tre punti. In questo periodo stiamo lavorando cercando di trovare la giusta quadratura, anche in virtù di alcune assenze come quelle di Sabatino e Carratù. Brancaleone sta dimostrando di poter dare una mano importante, in alternativa a Manzo che si sta riprendendo alla grande e in questo match si è visto”. Entusiasti dell’esordio i giovani Del Pozzo e Trevisone. È stata una buona partita, abbiamo giocato bene, sono felice di aver giocato” – ha dichiarato il centrale Trevisone. “All’inizio ero un po’ spaesato” – ha dichiarato Del Pozzo, under 14 – “mi ha fatto piacere entrare e ringrazio i miei compagni che mi hanno dato una mano importante”. Dopo questo successo l’Indomita tornerà in campo sabato pomeriggio in trasferta sul campo dell’Azzurra Volley.

SERIE C MASCHILE VENTUNESIMA GIORNATA

INDOMITA SALERNO- VITOLO VOLLEY 3-1

(23-25, 25-21, 25-20, 25-20)

INDOMITA: Brancaleone 3, Citro 14, Del Pozzo, Manzo 14, Memoli 3, Morriello 7, Pagano 8, Rainone 11, Senatore 12, Trevisone, Capriolo (L), Petrosino (L2). All. Vitale

VITOLO VOLLEY: Coppola, Del Mastro, Di Napoli Gen., Ferrara D., Foderino, Musumeci, Napolitano, Palumbo, Pedone, Tulipano, Ferrara A. (L). All. Di Napoli Gio.

Arbitro: Morena di Angri

M.G.