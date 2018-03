Indomita femminile: impegno in trasferta contro Arzano Volley Le ragazze di coach Tescionea caccia del secondo successo consecutivo

Obiettivo continuità. Dopo il successo ottenuto contro il Cs Pastena l’Indomita femminile domani, domenica, con fischio d’inizio alle 18.30, sarà di scena in casa dell’Arzano Volley. Una gara importante per le ragazze di coach Tescione che puntano a scalare posizioni in classifica e a staccare definitivamente proprio l’Arzano, che segue l’Indomita in classifica con nove punti in meno, per blindare l’onorevole sesto posto in classifica. Gara comunque da prendere con le molle per la formazione cara alla presidente Maria Ruggiero perché Arzano è squadra giovane ma sicuramente temibile con diverse giocatrici sicuramente molto interessanti in prospettiva futura. Nell’ultimo turno, inoltre, le partenopee hanno vinto al tie break sul campo della Volare Benevento. Nove in tutto le vittorie dell’Arzano Volley in questo campionato: su tutte spicca quella ottenuta in casa contro la Phoenix Caivano, seconda in classifica. All’andata la gara terminò con un netto 3-0 a favore dell’Indomita ma quella in programma domani sarà sicuramente una partita differente.

Per quanto riguarda la formazione che coach Tescione schiererà domani, c’è da segnalare il ritorno del capitano Jessica Lanari che dopo aver saltato le ultime due partite, è pronta a tornare in campo. Per il resto c’è ancora qualche dubbio di formazione, ma sicuramente avranno spazio a gara in corso le ragazze dell’under 18 aggregate in pianta stabile alla prima squadra. Per quanto riguarda il resto del programma fari puntati sulla sfida tra le due seconde della classe, la Phoenix Caivano che ospita Pozzuoli. Proverà ad approfittare Pontecagnano, che ha due punti in meno e sarà di scena sul campo della Primavera Cavese. La capolista Nola Città dei Gigli giocherà in casa contro lo Stabia, ultimo in classifica. L’Oplonti farà visita all’Alma Volley. Sfide decisiva in coda con il Cs Pastena che ospita la Volare Benevento. In tal senso importante anche la sfida tra Ribellina e Cava Volley.

Il programma della ventesima giornata: Alma Volley-Vesuvio Oplonti, Nola-Stabia, Ribellina-Cava Volley, Phoenix Caivano-Pozzuoli, Arzano-Indomita, Cs Pastena-Volare Benevento, MpAuto-Pessy Pontecagnano

La classifica: Nola 55, Caivano e Pozzuoli 45, Pontecagnano 43, Oplonti 36, Indomita 34, Arzano 25, MpAuto 23, Cava Volley 21, Ribellina 19, Alma Volley 18, Volare Benevento 17, Pastena 11, Stabia 4.

M.G.