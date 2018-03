Impegno casalingo per l'Indomita femminile Domenica alle 18.30 il team di coach Tescione ospita alla Senatore il Ribellina Volley

Impegno casalingo per l’Indomita femminile che dopo il ko di Arzano torna in campo in cerca del riscatto. Domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle 18.30, capitan Lanari e compagne ospiteranno alla Senatore il Ribellina Volley. Una sfida importante per le ragazze di coach Tescione chiamate a chiudere nel migliore dei modi una stagione vissuta da protagoniste nel girone di andata e per blindare quel sesto posto che comunque rappresenterebbe uno storico piazzamento per la compagine femminile del sodalizio caro alla presidente Maria Ruggiero.

Di contro una squadra come il Ribellina che arriva a Salerno con la necessità di conquistare punti importanti per la salvezza. Capitan Crisci e compagne, infatti, hanno soltanto sei punti di vantaggio sul Cs Pastena, penultimo in classifica. Un Ribellina reduce dalla sconfitta interna contro il Cava Volley e che in questa stagione ha conquistato sei successi, tre dei quali ottenuti in trasferta contro Stabia, Cs Pastena e Arzano. L’Indomita però non farà di certo sconti e anche per questo in settimana le ragazze si sono allenate con grande intensità. Una settimana di allenamenti chiusa con una cena con tutto l’organico e lo staff tecnico con l’obiettivo di cementare ancora di più il gruppo in questa fase finale di stagione. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo coach Tescione è alle prese ancora con qualche dubbio che sarà sciolto soltanto all’immediata vigilia di questa sfida.

Per quanto riguarda il resto del programma, molto delicata in chiave play off sarà la sfida che attende la Phoenix Caivano, chiamata al riscatto dopo il ko con Pozzuoli, sul campo della Volare Benevento. Il Nola sarà di scena in casa del Cava Volley mentre Pozzuoli ospita l’Arzano. Pontecagnano, attualmente al terzo posto, giocherà in casa contro l’Alma Volley, mentre la Vesuvio Oplonti farà visita al fanalino di coda Stabia. Importante per quanto riguarda il discorso in coda il match tra Cs Pastena e Primavera Cavese.

Il programma della ventunesima giornata: Pozzuoli-Arzano, Stabia-Vesuvio Oplonti, Pessy Volley Pontecagnano-Alma Volley, Cs Pastena-Mp Auto cava, Indomita-Ribellina, Cava Volley-Nola Città dei Gigli, Volare Benevento-Phoenix Caivano

La classifica: Nola 58, Pozzuoli 48, Pontecagnano 46, Caivano 45, Oplonti 39, Indomita 34, Arzano 28, Cava Volley 24, MpAuto 23, Ribellina 19, Alma Volley e Volare Benevento 18, Pastena 13, Stabia 4.

M.G.