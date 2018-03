Indomita maschile: sfida in casa del Rione Terra Pozzuoli Fischio d’inizio domani alle 19 al Palaerrico di Pozzuoli

Senza avere nulla da perdere ma con tanta voglia di stupire e di mettere a segno il più classico dei colpacci. Con questi obiettivi l’Indomita maschile domani, domenica, fischio d’inizio alle 19, scenderà in campo al Palaerrico di Pozzuoli per affrontare il Rione Terra. Una sfida affascinante, molto attesa, in cui i ragazzi di coach Vitale e Capriolo cercheranno di rendere dura la vita ad una delle squadre candidate alla promozione in serie B. Alla vigilia di questa giornata la compagine flegrea allenata da coach Costantino Cirillo è seconda in classifica con 55 punti, due in meno dell’Ischia che però ha giocato una gara in più. Virtuale capolista, quindi, il Rione Terra a cui l’Indomita cercherà di rendere la vita difficile. Come spesso avvenuto in questa stagione la squadra cara alla presidente Maria Ruggiero proprio contro le grandi del campionato ha giocato le migliori partite.

Come recentemente contro Ischia oppure nel girone di andata in casa dell’Atripalda o alla Senatore proprio contro il Rione Terra, quando Morriello e compagni al termine di una delle migliori gare della stagione uscirono dal campo con un punto ma anche tanto rammarico per un successo che sembrava essere alla portata. Quel rammarico che dovrà essere trasformato in rabbia agonistica in questo match che potrebbe consentire all’Indomita di scalare ulteriormente posizioni in classifica e di dare continuità al successo ottenuto la settimana scorsa in casa contro la New Volley Eburum. Non sarà facile contro un Rione Terra reduce da cinque vittorie consecutive e imbattuto in casa, considerato che le uniche due sconfitte sono arrivare a Ischia e a Napoli contro il Colli Aminei. L’Indomita ce la metterà tutta, però, per portare a casa un risultato prestigioso.

Il programma della ventiquattresima giornata: azzurra Volley-Ischia, Sacs Napoli-McDonald’s Pompei, Vitolo Volley-Folgore Massa, Elisa Volley Pomigliano-Romeo Normanna, Nola-Atripalda, Colli Aminei-Volley World, Rione Terra-Indomita, Eboli-Pianura. Riposa: Sparanise

La classifica: Ischia 57, Rione Terra Pozzuoli 55, Colli Aminei 54, Atripalda 53, Volley World 50, McDonald’s Pompei 42, Folgore Massa 39, Sparanise 32, Indomita 31, Azzurra Volley e Sacs Napoli 29, Nola 27, Pomigliano 21, Pianura 15, Vitolo 9, Romeo Normanna 8, Eboli 1.

M.G.