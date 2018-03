Sconfitta a testa alta per l'Indomita maschile Una buona prestazione non basta alla compagine di coach Vitale contro Rione Terra Pozzuoli

Una buona prestazione contro una delle squadre più forti del campionato e tante indicazioni positive da cui ripartire. Sconfitta a testa alta per l’Indomita maschile sul campo del Rione Terra Pozzuoli, virtuale capolista del campionato, dato che i flegrei hanno due punti in meno e una gara giocata in meno rispetto all’Ischia, prima in classifica. Con diverse assenze, tra cui quelle di Rainone e Capriolo, l’Indomita presenta subito in campo il centrale Abate, all’esordio stagionale, in coppia con Citro. Morriello in regia, Manzo opposto, Petrosino libero e Senatore e Pagano di banda completano lo schieramento iniziale. L’avvio di partita è piuttosto equilibrato con l’Indomita che tiene bene e risponde colpo su colpo ai padroni di casa. Nella parte finale, però, la squadra di coach Cirillo allunga e va a chiudere, 25-19.

Nel secondo set dopo una partenza equilibrata, sul 10-10 il Rione Terra allunga e vola sul 19-13. L’Indomita non riesce a reagire e il set si chiude 25-14 per i padroni di casa. Nel terzo set arriva la reazione dei ragazzi cari alla presidente Maria Ruggiero che vanno prima avanti 0-3 e poi 2-7. I padroni di casa provano a reagire, ma a metà set l’Indomita è ancora avanti di 4, 11-15. Poi il Rione Terra si riporta avanti di 2, 19-17. Il finale è emozionante: l’Indomita non molla e ritrova il vantaggio sul 22-23, l’allungo decisivo, però, è dei padroni di casa che chiudono 25-23. Per l’Indomita zero punti ma ancora una volta la consapevolezza di poter giocare alla pari anche contro le squadre più forti di questo campionato di serie C. Nel prossimo weekend il campionato si ferma in concomitanza con la Pasqua: Morriello e compagni torneranno in campo il sette aprile alla Senatore contro la Sacs Napoli.

SERIE C MASCHILE VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

RIONE TERRA POZZUOLI - INDOMITA SALERNO 3-0

(25-19, 25-14, 25-23)

RIONE TERRA POZZUOLI: Palumbo A., Palumbo G., Cristofori, Arianto, Scotto di Marrazzo, De Simone, Della Monica, Riccio, Lucignano, Ferrara, Cuccurese, Conte (L). All. Cirillo

INDOMITA SALERNO: Morriello, Zucchi, Manzo, Brancaleone, Abate, Citro, De Divitiis, Senatore, Pagano, Memoli, Petrosino (L), Squizzato (L2). All. Vitale

I risultati della ventiquattresima giornata: Azzurra Volley-Ischia 0-3, Sacs Napoli-McDonald’s Pompei 3-0, Vitolo Volley-Folgore Massa 1-3, Elisa Volley Pomigliano-Romeo Normanna 3-0, Nola-Atripalda 2-3, Colli Aminei-Volley World 3-1, Rione Terra-Indomita 3-0, Eboli-Pianura rinviata al 3 aprile. Riposa: Sparanise

La classifica: Ischia 60, Rione Terra Pozzuoli 58, Colli Aminei 57, Atripalda 55, Volley World 50, McDonald’s Pompei e Folgore Massa 42, Sparanise e Sacs Napoli 32, Indomita 31, Azzurra Volley 29, Nola 28, Pomigliano 24, Pianura 15, Vitolo 9, Romeo Normanna 8, Eboli 1.

M.G.