Indomita femminile: sconfitta sul campo della capolista Nola La squadra di coach Tescione, nonostante la sconfitta, è rimasta al sesto posto in classifica

Niente da fare per l’Indomita femminile tornata a mani vuote dalla trasferta sul campo della capolista Nola Città dei Gigli. Una sconfitta tutto sommato preventivabile ma le ragazze di coach Tescione per almeno due set hanno provato a mettere in difficoltà la squadra di coach Della Volpe. Senza entrambe le palleggiatrici, Scoppetta e Morea, il tecnico biancoblu ha schierato in regia Lorena Serban, buona la sua prova, con Grimaldi e la rientrante Losasso al centro, Sacco opposto, Verdoliva e capitan Lanari di banda, con Annapaola Truono libero. Dopo un avvio equilibrato con l’Indomita brava a rispondere punto a punto alla capolista, le padrone di case orchestrate alla perfezione da Drozina, hanno allungato andando a chiudere 25-18 il primo parziale.

Nel secondo l’andamento è stato identico nonostante coach Tescione abbia provato a cambiare qualcosa inserendo la giovane under 18 Rossin. Nola non ha però concesso nulla chiudendo il secondo 25-16 e lasciando nel terzo soltanto tredici punti all’Indomita. Dopo questa sconfitta, la squadra di coach Tescione, rimasta ben salda al sesto posto in classifica, da domani, martedì, tornerà ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica alla Senatore è in programma la sfida contro l’Alma Volley.

SERIE C FEMMINILE VENTIDUESIMA GIORNATA

NOLA CITTA’ DEI GIGLI - INDOMITA SALERNO 3-0

(25-18, 25-16, 25-13)

NOLA CITTA’ DEI GIGLI: Prisco, Drozina, Caporaso, Pasciari, Pericolo Al., Palazzolo, Paura, Ruotolo, De martino, Ventre, Pericolo An., D’Alessio (L), Angelillo (L2). All. Della Volpe

INDOMITA SALERNO: De Rosa, Grimaldi, Lanari, Losasso, Naddeo, Rossin, Sacco, Serban, Verdoliva, Truono (L). All. Tescione

I risultati della ventiduesima giornata: Arzano-Stabia 3-0, Vesuvio Oplonti-Cava Volley 3-0, Nola Città dei Gigli-Indomita Salerno 3-0, Ribellina-Pontecagnano 0-3, Phoenix Caivano-Cs Pastena 3-0, MpAuto Cava-Pozzuoli 0-3, Alma Volley-Volare Benevento (domani 10 aprile)

La classifica: Nola 64, Pozzuoli 54, Pontecagnano 52, Caivano 50, Oplonti 48, Indomita 37, Arzano 31, MpAuto 26, Cava Volley 24, Ribellina e Volare Benevento 19, Alma Volley 18, Pastena 13, Stabia 4.

M.G.