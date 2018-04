L'under 18 maschile vince in casa della Volley Salerno Vicino il titolo provinciale: decisivi i prossimi due scontri contro Battipaglia e Pontecagnano

Una vittoria meritata nel derby e ora due partite, due scontri diretti che valgono la stagione. È entrata nel momento decisivo la stagione dell’under 18 maschile dell’Indomita che ha la grande opportunità di conquistare il titolo provinciale. Tutto dipenderà dalle ultime due gare in programma, tutto soprattutto è nelle mani dei biancoblu. Questo anche grazie all’ultimo successo ottenuto al termine di una prestazione assolutamente convincente nel derby in casa della Volley Salerno Official con il punteggio di 3-1. Zucchi e compagni hanno così conquistato l’undicesimo successo in dodici giornate di campionato. Con questi tre punti l’Indomita è salita a quota 32 punti al secondo posto a sole tre lunghezze da Pontecagnano che però ha disputato una partita in più. Al terzo posto a quota 25 punti ma con soltanto dieci gare disputate c’è la pallavolo Battipaglia che, numeri alla mano, potrebbe ancora inserirsi nella volata per il titolo e per il secondo posto che comunque assicura la qualificazione alla fase regionale. E proprio contro Battipaglia e Pontecagnano l’Indomita si gioca tutto. Lunedì, 16 aprile, alle 19, i ragazzi di coach Vitale affronteranno la Pallavolo Battipaglia, mentre due giorni dopo, mercoledì sempre alle 19 alla Senatore, è in programma la sfida decisiva contro Pontecagnano. L’Indomita ha il proprio destino tra le mani: due vittorie e sarà campione provinciale.

La classifica (tra parentesi le gare disputate): Pontecagnano 35 (13), Indomita Salerno 32 (12), Pallavolo Battipaglia 25 (10), Volley Salerno Official 19 (11), Cs Pastena 12 (13), Volley Contursi Terme 12 (12), New Volley Eburum 9 (13), New Volley San Marzano 0 (12)

M.G.