Indomita maschile:Impegno casalingo contro l'ostico Sparanise Fischio d’inizio previsto alle 18.30 alla Palestra Senatore

Trovare conferme, punti ed entusiasmo. Dopo la brillante vittoria contro la Sacs Napoli, torna in campo l’Indomita maschile. Domani, sabato, con fischio d’inizio alle 18.30, alla Senatore i ragazzi cari alla presidente Maria Ruggiero affronteranno lo Sparanise Volley. Un match importante tra due formazioni che negli ultimi anni sono state protagoniste ai vertici della classifica regalando scontri diretti vibranti, accesi e conditi da grande spettacolo ed emozioni. Se dal punto di vista della classifica, la gara di domani può essere magari meno sentita, non c’è dubbio che l’Indomita farà di tutto per vincere, conquistare il quarto successo consecutivo in casa e superare in graduatoria proprio i casertani che alla vigilia di questa ventisettesima giornata hanno 35 punti, uno in più dei ragazzi allenati da coach Vitale e coach Capriolo.

Uno Sparanise che sta attraversando un buon momento di forma, come testimoniato sia dai 10 punti conquistati nelle ultime cinque gare, con un solo ko ad Atripalda ma soprattutto dalle vittorie convincenti ottenute in casa contro Colli Aminei e Pompei. In casa Indomita due le assenze sicure: il palleggiatore e capitano Luca Morriello, squalificato per una giornata e il centrale Antonio Rainone che dovrebbe aggregarsi al resto dei compagni la prossima settimana:

“Ci approcciamo a questo match” – ha dichiarato coach Pasquale Vitale alla vigilia – “con grande tranquillità. Cercheremo di dare continuità a quanto di buono fatto vedere contro la Sacs Napoli la settimana scorsa. Ci sarà l’assenza di Morriello, ma la gestiremo con Zucchi che ha già avuto grande spazio in campionato, dimostrando di saper fare e fornendo un contributo sicuramente importante”. Dopo il match contro lo Sparanise, l’Indomita tornerà in campo giovedì prossimo alle 21 sul campo del Nola Volley per il match valido per il recupero della ventiseiesima giornata. Nel prossimo weekend invece Senatore e compagni osserveranno il turno di riposo previsto dal calendario dopo il ritiro del Volley San Paolo.

Il programma della ventisettesima giornata: Ischia-Sacs Napoli, Romeo Normanna-New Volley Eburum, Indomita-Sparanise, Elisa Volley Pomigliano-Vitolo Volley, Pianura-Nola, Folgore Massa-Rione Terra, Volley World-Azzurra Volley, Atripalda-Colli Aminei. Riposa: Pompei

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 64, Ischia 63, Colli Aminei 60, Atripalda 58, Volley World 54, Folgore Massa 48, McDonald’s Pompei 45, Sparanise 35, Indomita 34, Sacs Napoli e Azzurra Volley 32, Nola 28, Pomigliano 24, Pianura 21, Vitolo 14, Romeo Normanna 8, Eboli 1.

M.G.