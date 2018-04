Immediato riscatto per l'Indomita femminile Alla Senatore superata 3-1 l'Alma Volley

Immediato riscatto per l’Indomita femminile che, dopo il ko sul campo della capolista Nola Città dei Gigli, ritrova la vittoria. Alla Senatore, le ragazze allenate da coach Tescione superano grazie ad una prestazione convincente l’Alma Volley. Senza Serban e Scoppetta, coach Tescione rilancia in cabina di regia l’under 18 Benedetta Morea. Sacco è l’opposto con Losasso e Grimaldi centrali, Lanari e Verdoliva di banda e Truono libero. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, nonostante le maggiori motivazioni delle avversarie obbligate a fare punti per centrare la salvezza, l’Indomita accelera e va a chiudere il set 25-20. Nel secondo set, un passaggio a vuoto delle biancoblu consente alle ospiti di chiudere il set 19-25, pareggiando il conto.

Nel terzo set però l’Indomita torna a giocare come sa. Funziona l’intesa tra le centrali e la palleggiatrice, Lanari, top scorer del match con 17 punti, va a segno a ripetizione e con i punti di Sacco e Verdoliva e la difesa attenta di Truono il set si chiude 25-14. Nel quarto set l’Indomita parte subito forte. Coach Tescione manda in campo anche le altre under 18, Rossin, Naddeo e De Rosa e non c’è praticamente storia. L’Indomita chiude 25-2 conquistando i tre punti in palio. Con questa vittoria la squadra cara alla presidente Maria Ruggiero sale a quota 40 punti, blindando, a tre giornate dal termine, il sesto posto in classifica, avendo ben nove punti di vantaggio sull’Arzano. Nel prossimo turno l’Indomita sarà di scena sul campo del fanalino di coda Volley Ball Stabia, già aritmeticamente retrocesso in serie D.

SERIE C FEMMINILE VENTITREESIMA GIORNATA

INDOMITA SALERNO-ALMA VOLLEY 3-1

(25-20, 19-25, 25-14, 25-12)

INDOMITA: Sacco 9, Lanari 17, Grimaldi 8, Losasso 11, Verdoliva 7, Morea 3, Naddeo, De Rosa, Rossin 6, Truono (L). All. Tescione

ALMA VOLLEY: Sigala M., Sigala A., Toscano, Minichino, Ardito, Procentese, Salvati, Ciccarelli, Esposito (L), Pugliese (l2). All. Carbonara

Arbitro: Greco di Caserta

I risultati della ventitreesima giornata: Pozzuoli-Nola Città dei Gigli 2-3, Cs Pastena-Vesuvio Oplonti 0-3, Phoenix Caivano-MpAuto Cava 3-0, Volare Benevento-Ribellina 3-0, Pontecagnano-Arzano 3-0, Cava Volley-Stabia 3-0, Indomita Salerno-Alma Volley 3-1

La classifica: Nola 66, Pozzuoli e Pontecagnano 55, Caivano 53, Oplonti 51, Indomita 40, Arzano 31, Cava Volley 27, MpAuto 26, Volare Benevento 25, Ribellina 19, Alma Volley 18, Pastena 13, Stabia 4.

M.G.