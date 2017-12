Nel viaggio Svizzera-Avellino perde 100 euro: restituiti Si conclude lietamente il "viaggio della cento euro" persa al casello autostradale Avellino est.

di Andrea Fantucchio

Il viaggio della banconota da cento euro, persa nella cassa automatica del casello autostradale Avellino Est, è ora completo. Ottopagine.it ve ne aveva parlato. Quattro giorni fa un avvocato del tribunale di Avellino, di ritorno da un processo a Benevento, aveva notato i cento euro nella cassa automatica del casello.

Aveva poi contattato il Punto Blu e la Polizia Stradale al comando del vicequestore Renato Alfano. Il sovrintendente capo Dario Mainiero aveva custodito la banconota. Ora il legittimo proprietario, poi identificato e contattato, è venuta a riprendersela.

Si tratta di un uomo attualmente residente in Svizzera che era venuto a trovare dei parenti per Natale. Una vacanza che rischiava di diventare un brutto ricordo. Ora invece, quando tornerà a casa, l'uomo forse loderà il buon cuore di quel cittadino avellinese che, trovata la banconota, non ha esitato nemmeno un momento a restituirla. E ovviamente la Polizia Stradale e il personale del "Punto Blu" che sono prontamente intervenuti.